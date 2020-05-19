В Госдуме оценили желание россиян вернуться на работу в офис

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что подавляющее большинство граждан предпочтут вернуться работать в офис после завершения пандемии коронавируса.

По его мнению, людям удобнее работать с клиентами и коллегами лично, а не в онлайн-формате.

«Мне представляется, что основная масса хочет смотреть глаза в глаза и не хочет свою квартиру использовать в качестве офиса, а хочет работать в помещении, которое предоставляет работодатель», — отметил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Тарасенко добавил, что дистанционная работа может быть актуальна для тех граждан, у кого возникают проблемы с логистикой.

Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.