В Госдуме оценили желание россиян вернуться на работу в офис
- РИА Новости
По его мнению, людям удобнее работать с клиентами и коллегами лично, а не в онлайн-формате.
«Мне представляется, что основная масса хочет смотреть глаза в глаза и не хочет свою квартиру использовать в качестве офиса, а хочет работать в помещении, которое предоставляет работодатель», — отметил он в беседе с сайтом «Москва 24».
Тарасенко добавил, что дистанционная работа может быть актуальна для тех граждан, у кого возникают проблемы с логистикой.
Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.