В Совфеде прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

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Первый зампред комитета Совета Федерации палаты по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал идею повысить возраст розничной продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что в нынешней ситуации борьбы с коронавирусом эта тема стала особенно актуальной.

«Как я могу отрицать здравый смысл в этих рассуждениях: чем дальше отодвинуть от молодого организма возможность соприкоснуться со злом — курением и алкоголем, — тем более здоровым будет человек в будущем, у него окрепнет иммунная система. Неслучайно во многих странах этот возраст поднят по сравнению с нашей страной. Конечно, в этом есть резон. Тем более сейчас, когда мы говорим о здоровье, о проблемах с иммунной системой, которые выявил коронавирус», — заявил сенатор.

Он добавил, что в проекте постановления есть пожелание восстановить тему, связанную с повышением возраста продажи спиртных напитков.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Врач-нарколог Марат Сараев в беседе с Inforeactor также прокомментировал вступление в силу в России закона о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

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