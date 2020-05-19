В ВОЗ одобрили резолюцию с призывом извлечь уроки из пандемии COVID-19
- globallookpress.com
Об этом сообщает Интерфакс.
В резолюции содержится призыв в кратчайшие сроки начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки реагирования на пандемию коронавирусной инфекции.
Также там говорится о необходимости извлечь уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19, осуществлявшихся в координации с ВОЗ.
Ранее официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявила о намерении ВОЗ ответить на письмо президента США Дональда Трампа касательно вопроса финансирования организации.