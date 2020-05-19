В ВОЗ одобрили резолюцию с призывом извлечь уроки из пандемии COVID-19

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Всемирная ассамблея здравоохранения, руководящий орган Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одобрила резолюцию, призывающую к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ одобрили резолюцию с призывом извлечь уроки из пандемии COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Интерфакс.

В резолюции содержится призыв в кратчайшие сроки начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки реагирования на пандемию коронавирусной инфекции.

Также там говорится о необходимости извлечь уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19, осуществлявшихся в координации с ВОЗ.

Ранее официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб заявила о намерении ВОЗ ответить на письмо президента США Дональда Трампа касательно вопроса финансирования организации.

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