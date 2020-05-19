Медведев: нынешнему кризису пока не видно конца

Вызванный пандемией кризис затягивается, и «конца ему пока не видно», считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Всякая кризисная история всегда обнажает слабые места. Очевидно, что это произошло и в нашей стране, и в большинстве других стран», — сказал он на встрече с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап».

Среди таких проблем — недостаточная эффективность служб занятости, подчеркнул он.

«В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис (а это не первый кризис, хотя он особенный, и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису), произошёл провал (в выполнении задач службами занятости. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Медведев назвал главную задачу для России на ближайшее время.

По его словам, это аккуратный выход из так называемой самоизоляции.