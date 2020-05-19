Медведев назвал главную задачу для России на ближайшее время

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Зампредседателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал главную задачу для России на ближайшее время.
Медведев назвал главную задачу для России на ближайшее время
  • РИА Новости

«Сейчас главная задача для нас, я имею в виду для нашей страны, — это такой аккуратный выход из так называемой самоизоляции. Просто для того, чтобы люди могли заниматься нормально спортом, на улицу выходить», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, решение этой задачи отодвинуло на второй план все остальные, в том числе и внедрение новых технологий.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап».

Ранее Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений.

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