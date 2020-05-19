В МЧС назвали главную причину лесных пожаров в России

Заместитель главы МЧС России Илья Денисов назвал главную причину лесных пожаров в стране.

«По нашей статистике, основная причина — несанкционированные палы сухой растительности», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в регионах, которые наиболее подвержены горимости, более чем на 300 человек увеличено число дознавателей МЧС для расследования причин таких пожаров.

По его словам, за допущенные нарушения ведомство уже привлекло к ответственности более 365 органов местного самоуправления, почти 900 должностных лиц и 123 юридических лица.

Ранее глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Сергей Аноприенко рассказал, сколько лесных пожаров произошло в России с начала года.