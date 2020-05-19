Рослесхоз назвал число зафиксированных лесных пожаров с начала года

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко рассказал, сколько лесных пожаров произошло в России с начала года.

«С начала года у нас возникло чуть больше 5 тыс. лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет 770 тыс. га. В 2019 году у нас эта площадь составляла 923 тыс.», — цитирует его ТАСС.

Аноприенко уточнил, что в конце марта — начале апреля была зафиксирована вспышка лесных пожаров. Сложившаяся ситуация, по его словам, связана с аномальной жарой в ряде регионов Сибири и режимом самоизоляции.

Вместе с этим он указал на снижение средней площади пожара.

«Мы наблюдаем снижение средней площади одного лесного пожара с почти 200 га (этот показатель был в прошлом году) до 150 га в этом году», — отметил он.

Ранее в Краснодарском крае продлили запрет на посещение лесов до 18 мая.