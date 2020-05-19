В Роспотребнадзоре рассказали о работе летних лагерей для детей

Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала об условиях организации детского отдыха на фоне распространения коронавируса.

По её словам, ведомство почти подготовило проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.

«Но общие такие условия, о которых мы говорим, коллеги уже частично назвали — это начало всё-таки 1 июля, скорее всего, организация отдыха должна быть обеспечена определёнными необходимыми условиями», — цитирует РИА Новости Брагину.

Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина отметила, что перед отправкой детей на отдых нужно подумать о возможных рисках и пользе, принимая решение об открытии лагерей.

Ранее в Минпросвещения заявили, что летнюю оздоровительную кампанию для учащихся планируется начать в июле со сменами продолжительностью 14 дней.

Регионы призвали мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы организовать досуг детей летом и обеспечить проведение летней оздоровительной кампании.