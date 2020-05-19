В Роспотребнадзоре рассказали о работе летних лагерей для детей
- РИА Новости
По её словам, ведомство почти подготовило проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.
«Но общие такие условия, о которых мы говорим, коллеги уже частично назвали — это начало всё-таки 1 июля, скорее всего, организация отдыха должна быть обеспечена определёнными необходимыми условиями», — цитирует РИА Новости Брагину.
Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина отметила, что перед отправкой детей на отдых нужно подумать о возможных рисках и пользе, принимая решение об открытии лагерей.
Ранее в Минпросвещения заявили, что летнюю оздоровительную кампанию для учащихся планируется начать в июле со сменами продолжительностью 14 дней.
Регионы призвали мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы организовать досуг детей летом и обеспечить проведение летней оздоровительной кампании.