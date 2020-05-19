В Роспотребнадзоре рассказали о работе летних лагерей для детей

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Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала об условиях организации детского отдыха на фоне распространения коронавируса.
В Роспотребнадзоре рассказали о работе летних лагерей для детей
  • РИА Новости

По её словам, ведомство почти подготовило проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.

«Но общие такие условия, о которых мы говорим, коллеги уже частично назвали — это начало всё-таки 1 июля, скорее всего, организация отдыха должна быть обеспечена определёнными необходимыми условиями», — цитирует РИА Новости Брагину.

Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина отметила, что перед отправкой детей на отдых нужно подумать о возможных рисках и пользе, принимая решение об открытии лагерей.

Ранее в Минпросвещения заявили, что летнюю оздоровительную кампанию для учащихся планируется начать в июле со сменами продолжительностью 14 дней.

Регионы призвали мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы организовать досуг детей летом и обеспечить проведение летней оздоровительной кампании.

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