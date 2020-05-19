Минтруд проверит, есть ли проблемы при оформлении больничных листов

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Минтруд России разберётся, сталкиваются ли люди с проблемами при оформлении больничных листов в период пандемии коронавируса, сообщил первый заместитель министра Алексей Вовченко.

«Если листок нетрудоспособности есть, он, безусловно, будет оплачен. Это в любом случае. Распространение временного порядка на более ранние периоды — тогда нам сейчас надо посмотреть, есть ли тут проблема, насколько она масштабна, почему у людей нет доступа к оформлению этих документов», — сказал замминистра на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство внесло изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним.

Так, работающие граждане старше 65 лет смогут продлить электронные больничные до 29 мая. Как уточняется, больничный будет выдаваться на основе сведений, которые работодатели направляют в Фонд социального страхования.

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