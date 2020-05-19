Эксперт оценил идею введения брендированных масок в кинотеатрах

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прокомментировал идею введения для посетителей сеансов защитных масок с изображением героев фильмов.

По его мнению, кинотеатры могут обеспечить зрителей средствами защиты, вручая маску для просмотра фильмов вместе с билетом.

Олег Березин добавил, что в настоящий момент обсуждается производство специальных брендированных масок.

«Это как, условно, продают вёдра для попкорна, брендированные каким-то фильмом. И если мы окажемся в ситуации, что в кино ходить можно, но надо носить маску, то, я думаю, как один из вариантов такую идею возьмут себе», — предположил он в беседе с сайтом «Москва 24».

В то же время, по словам специалиста, если третий этап снятия ограничительных мер будет продолжаться до конца лета, кинотеатры в лучшем случае заработают в сентябре.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.

Кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Nation News оценил будущее индустрии кино.