Котяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет.

Он сообщил, что 12 мая «было порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт (госуслуг) для получения этих выплат».

«Сегодня подано почти 8 млн заявлений через портал госуслуг, они охватывают свыше 11 млн детей», — цитирует РИА Новости Котякова.

Министр добавил, что «правом физической подачи заявлений через МФЦ или отделение Пенсионного фонда воспользовались 100 тыс. человек».

11 мая российский президент Владимир Путин поручил с 1 июня произвести выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с трёх до 15 лет включительно.