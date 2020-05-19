Вышел второй выпуск проекта «Последнее слово»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В нём подведены итоги голосования по первому эпизоду и представлены три новых истории.
В новом интерактивном проекте зрители увидят трёх актёров, которые исполнят роли подсудимых.
Будут представлены три истории, одна из которых реальная, а две другие — выдуманные. За основу взяты дела, рассматривавшиеся в российских судах.
Зрителям предстоит решить, кому из героев верить. Можно будет оправдать только одного человека.
Итоги голосования объявляются в следующем выпуске, а оправданный подсудимый получает чек на 100 тыс. рублей. Его актёр передаст семье заключённого — участника проекта RT «Не один на один».
Подробнее — в материале RT.