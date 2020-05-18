На юге Москвы мужчина открыл из окна стрельбу холостыми

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На улице Малышева на юго-востоке Москвы мужчина произвёл несколько выстрелов из охолощённого автомата, пострадавших нет.
На юге Москвы мужчина открыл из окна стрельбу холостыми
  • РИА Новости

«Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что из окна квартиры неизвестный мужчина несколько раз выстрелил вверх, предположительно, из охолощённого оружия. Пострадавших от выстрелов нет», — приводит ТАСС слова главы пресс-службы столичного главка полиции Владимира Васенина.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник в правоохранительных органах отметил, что стрелявший был пьян.

Ранее сообщалось, что мужчина в ходе бытового конфликта несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в квартире на Воронцовских Прудах в Москве. 

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