На юге Москвы мужчина открыл из окна стрельбу холостыми
- РИА Новости
«Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что из окна квартиры неизвестный мужчина несколько раз выстрелил вверх, предположительно, из охолощённого оружия. Пострадавших от выстрелов нет», — приводит ТАСС слова главы пресс-службы столичного главка полиции Владимира Васенина.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник в правоохранительных органах отметил, что стрелявший был пьян.
Ранее сообщалось, что мужчина в ходе бытового конфликта несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в квартире на Воронцовских Прудах в Москве.