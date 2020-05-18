Саратовские власти отменили разрешение на прогулки и занятия спортом

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Правительство Саратовской области отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек на фоне роста заболевших COVID-19.
Саратовские власти отменили разрешение на прогулки и занятия спортом
  • Pixabay

«Имеется тенденция увеличения прироста заболеваемости COVID-19… В рамках предписания главного государственного санитарного врача области… мы ранее определяли (разрешение на) занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки — вынуждены с сегодняшнего дня эту меру отменить. Это вынужденная мера», — приводит РИА Новости слова председателя правительства области Александра Стрелюхина.

В Саратовской области лабораторно подтверждён 1871 случай коронавируса, в том числе 117 за последние сутки.

Ослабление карантинных мер действовало в регионе с 12 мая.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области продлили режим самоизоляции до 31 мая.

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