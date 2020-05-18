Экономист оценил идею повышения ипотечных ставок

Экономист Вячеслав Зайченко прокомментировал идею повышения ставок по ипотеке.

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что на данный момент повышение ставок нецелесообразно.

«Я считаю, что рынок к этому ещё не готов. Если ставки действительно повысятся, это усугубит положение людей: в нынешней ситуации с последствиями экономического кризиса, которые были вызваны коронавирусом, ситуация по получению ипотеки будет просто невозможной», — отметил Вячеслав Зайченко.

По его словам, повышение ставок снизит коммерческую составляющую ипотечных продуктов у банков.

Специалист убеждён, что в нынешней ситуации было бы оправданно не повышать ставки, а снижать их, как это происходит по всему миру.

Ранее профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития рынка ипотеки в России.