Вирусолог прокомментировал распространение коронавируса в Москве

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал распространение COVID-19 в Москве.

«Ключевым показателем является текущая летальность, которая меняется изо дня в день. Второе — это количество тяжёлых случаев заболевания. Третье — это соотношение количества госпитализаций и количества выписок именно в тех больницах, куда осуществляется госпитализация. И четвёртое — это число людей, которые находятся на респираторной поддержке», — пояснил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, эти ключевые показатели определяют практически 95% всех мер.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.