Вирусолог прокомментировал распространение коронавируса в Москве
- РИА Новости
«Ключевым показателем является текущая летальность, которая меняется изо дня в день. Второе — это количество тяжёлых случаев заболевания. Третье — это соотношение количества госпитализаций и количества выписок именно в тех больницах, куда осуществляется госпитализация. И четвёртое — это число людей, которые находятся на респираторной поддержке», — пояснил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, эти ключевые показатели определяют практически 95% всех мер.
Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.