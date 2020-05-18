Вирусолог прокомментировал распространение коронавируса в Москве

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал распространение COVID-19 в Москве.
Вирусолог прокомментировал распространение коронавируса в Москве
  • РИА Новости

«Ключевым показателем является текущая летальность, которая меняется изо дня в день. Второе — это количество тяжёлых случаев заболевания. Третье — это соотношение количества госпитализаций и количества выписок именно в тех больницах, куда осуществляется госпитализация. И четвёртое — это число людей, которые находятся на респираторной поддержке», — пояснил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, эти ключевые показатели определяют практически 95% всех мер.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.

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