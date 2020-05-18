Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
- РИА Новости
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
В соответствующем указе говорится о поступивших сообщениях, содержащих «документально аргументированные обвинения» в адрес архиереев в церковных правонарушениях.
«Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд», — добавили в пресс-службе.
В конце апреля патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора — протоиерее Александре Агейкине.