Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил правящих архиереев Армавирской и Костомукшской епархий от управления. Об этом заявили в пресс-службе РПЦ.

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.

В соответствующем указе говорится о поступивших сообщениях, содержащих «документально аргументированные обвинения» в адрес архиереев в церковных правонарушениях.

«Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд», — добавили в пресс-службе.

В конце апреля патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева после его слов о покойном настоятеле Богоявленского Елоховского собора — протоиерее Александре Агейкине.