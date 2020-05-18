Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе в Сочи арестован
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, в пресс-службе администрации города пояснили, что 27-летний уроженец Иркутской области после прибытия в Сочи был направлен на обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как человек убегает от сотрудников Росгвардии, а затем забегает в здание.
По данным РИА Новости, мужчине вменили статьи «Неподчинение законным требованиям» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».