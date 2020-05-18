Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе в Сочи арестован

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Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, который убегал от росгвардейцев в обсерваторе Сочи. Он также оштрафован на 15 тыс. рублей.
Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе в Сочи арестован
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, в пресс-службе администрации города пояснили, что 27-летний уроженец Иркутской области после прибытия в Сочи был направлен на обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как человек убегает от сотрудников Росгвардии, а затем забегает в здание.

По данным РИА Новости, мужчине вменили статьи «Неподчинение законным требованиям» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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