Убегавший от росгвардейцев в обсерваторе в Сочи арестован

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, который убегал от росгвардейцев в обсерваторе Сочи. Он также оштрафован на 15 тыс. рублей.

Как пишет ТАСС, в пресс-службе администрации города пояснили, что 27-летний уроженец Иркутской области после прибытия в Сочи был направлен на обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как человек убегает от сотрудников Росгвардии, а затем забегает в здание.

По данным РИА Новости, мужчине вменили статьи «Неподчинение законным требованиям» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».