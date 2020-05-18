В Москве рассказали о субсидиях для резидентов столичных технопарков

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что резиденты столичных технопарков могут претендовать на получение денежных субсидий для реализации своих проектов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сейчас в городе идёт заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий. Они утверждены правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса. Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Приём заявок на эти субсидии продлится до 1 июня», — заявила Сергунина.

Отмечается, что резиденты технопарков могут получить субсидии на сумму до 10 млн рублей — таким образом власти Москвы позволят им покрыть часть затрат на фоне коронавируса.

Получение городских субсидий столичные компании могут оформить с 12 мая в онлайн-режиме.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», директор ижевского детского технопарка Татьяна Ульянова заявила, что в Удмуртии намерены открыть три новых «Кванториума».