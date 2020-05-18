В Москве рассказали о субсидиях для резидентов столичных технопарков
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Сейчас в городе идёт заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий. Они утверждены правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса. Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Приём заявок на эти субсидии продлится до 1 июня», — заявила Сергунина.
Отмечается, что резиденты технопарков могут получить субсидии на сумму до 10 млн рублей — таким образом власти Москвы позволят им покрыть часть затрат на фоне коронавируса.
Получение городских субсидий столичные компании могут оформить с 12 мая в онлайн-режиме.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», директор ижевского детского технопарка Татьяна Ульянова заявила, что в Удмуртии намерены открыть три новых «Кванториума».