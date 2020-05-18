Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

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Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
  • РИА Новости

По его словам, ситуация с пандемией остаётся непростой, однако рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика.

«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готов к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации», — сказал Мишустин.

Он отметил, что за последние несколько дней показатель распространения вируса там не превышает единицы.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 8926 случаев COVID-19.

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