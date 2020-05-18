Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
- РИА Новости
По его словам, ситуация с пандемией остаётся непростой, однако рост заболеваемости удалось остановить и видна позитивная динамика.
«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готов к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации», — сказал Мишустин.
Он отметил, что за последние несколько дней показатель распространения вируса там не превышает единицы.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 8926 случаев COVID-19.