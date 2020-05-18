Общее число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8926

Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 9709.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8926 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 3577 (40,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские медики провели более 7,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.