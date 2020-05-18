В Удмуртии завели дело из-за подделки документов для записи ребёнка в школу
- РИА Новости
Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, прокуратура Индустриального района Ижевска выявила в ходе проверки поддельное свидетельство, которое родители передали для записи своего ребёнка в одну из школ района.
По этому происшествию возбудили уголовное дело по ч. 1 и 3 ст. 327 — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».
Подозреваемым грозит ограничение свободы до двух лет или принудительные работы.
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