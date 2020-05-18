В Удмуртии завели дело из-за подделки документов для записи ребёнка в школу

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В прокуратуре Республики Удмуртия завели уголовное дело из-за поддельного свидетельства о регистрации ребёнка для записи в школу.
В Удмуртии завели дело из-за подделки документов для записи ребёнка в школу
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, прокуратура Индустриального района Ижевска выявила в ходе проверки поддельное свидетельство, которое родители передали для записи своего ребёнка в одну из школ района.

По этому происшествию возбудили уголовное дело по ч. 1 и 3 ст. 327 — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Подозреваемым грозит ограничение свободы до двух лет или принудительные работы.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга предстанет перед судом за незаконную запись дочери в первый класс.

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