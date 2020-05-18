В Совфеде предложили новые меры поддержки регионов

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал предложения по поддержке региональной экономики на фоне распространения коронавируса.
В Совфеде предложили новые меры поддержки регионов
  • РИА Новости

Как сообщает «Парламентская газета», в первую очередь речь идёт о предложении продлить действие единого налога на вменённый доход (ЕНВД) до 2024 года.

Также сенатор выступил с инициативой перевода офисов части крупных предприятий и управляющих компаний из Москвы в регионы.

По его словам, это обеспечит экономическое развитие территорий, поможет частично решить вопрос трудозанятости, а также позволит сократить процесс миграции населения в Москву и Санкт-Петербург.

«В регионах менее конкурентный и более дешёвый рынок труда, при этом и в регионах есть квалифицированные кадры, тем более что в Москву эти же кадры едут из регионов. Многие компании арендуют жильё для сотрудников — в регионах оно дешевле», — пояснил сенатор.

Отмечается, что письмо с соответствующими предложениями будет направлено помощнику президента России Максиму Орешкину.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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