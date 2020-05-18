На Сахалине выпускникам 11-х классов разрешили очные занятия в школах

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В Сахалинской области разрешили очные занятия в школах выпускникам 11-х классов при условии согласия их родителей. В регионе также возобновили работу детские сады.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.

«С 12 мая вывели (из режима самоизоляции для школ и детсадов. — RT) семь районов, с 14 мая — ещё три, с сегодняшнего дня вывели в общем количестве 18, то есть все районы области», — говорится в заявлении.

В регионе также рекомендовано возобновить работу учреждений дополнительного образования.

В школьных кабинетах во время занятий разрешено одновременно находиться не более 15 человек.

Учащиеся и педагоги обязаны носить медицинские маски.

При этом мэр Южно-Курильского городского округа Вячеслав Власенко пояснил, что в муниципалитете пока не открыли школы и детские сады из-за недавно введённого режима ЧС.

С 14 мая въезд в Сахалинскую область возможен только при наличии цифрового пропуска.

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