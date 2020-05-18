На Чукотке зафиксировали вспышку внебольничных пневмоний

Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что за неделю в округе выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом в городе Певек зафиксирована вспышка внебольничных пневмоний.

«Стремительная динамика по заболеваемости COVID-19: за неделю в округе +25 случаев... В Певеке произошла вспышка внебольничных пневмоний — вчера доставили шесть человек санитарным рейсом в Анадырь», — написал Копин в своём Instagram.

По его словам, в настоящее время совместно с главой Певека решается вопрос о дополнительных мерах по предотвращению распространения вируса.

Всего в регионе зафиксировано 56 случаев коронавируса. 24 заболевших выписаны.

Ранее на Чукотке продлил ограничительные меры из-за коронавируса до 31 мая.