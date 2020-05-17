Минкультуры призвало подготовить меры по открытию кинотеатров

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Министерство культуры России совместно с сетями кинотеатров обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
Минкультуры призвало подготовить меры по открытию кинотеатров
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В ведомстве отметили, что возобновление работы кинотеатров «возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер».

«Минкультуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «стоит учитывать, что соответствующее решение о возобновлении их деятельности принимает руководство органов исполнительной власти субъектов России».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы разрешат работу ресторанов и кинотеатров в последнюю очередь.

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