В МЧС рассказали о дезинфекции лечебных и учебных учреждений

В МЧС России рассказали о дезинфекции лечебных и учебных учреждений в стране.

«Продезинфицировано около 1617 лечебных учреждений общей площадью около 1,5 млн кв. метров и 864 образовательных учреждения общей площадью около 1,6 млн кв. метров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Также специальная санитарная обработка проведена на почти 5 тыс. объектах социального обслуживания на общей площади около 2,8 млн кв. метров.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил об усилении контроля за дезинфекцией подъездов в столице.