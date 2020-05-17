В МЧС рассказали о дезинфекции лечебных и учебных учреждений

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В МЧС России рассказали о дезинфекции лечебных и учебных учреждений в стране.
В МЧС рассказали о дезинфекции лечебных и учебных учреждений
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Продезинфицировано около 1617 лечебных учреждений общей площадью около 1,5 млн кв. метров и 864 образовательных учреждения общей площадью около 1,6 млн кв. метров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Также специальная санитарная обработка проведена на почти 5 тыс. объектах социального обслуживания на общей площади около 2,8 млн кв. метров.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил об усилении контроля за дезинфекцией подъездов в столице.

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