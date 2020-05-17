Оперштаб назвал возраст новых пациентов с коронавирусом в Москве
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- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что 42,5% пациентов среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет.
Ещё 33% — пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.
«Также 8,2% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее стало известно, что общее число случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 281 752.