Оперштаб назвал возраст новых пациентов с коронавирусом в Москве

В Москве за сутки выявили 3855 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом более 83% новых пациентов моложе 65 лет.

Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что 42,5% пациентов среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Ещё 33% — пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.

«Также 8,2% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что общее число случаев инфицирования коронавирусом в России достигло 281 752.