Лесные пожары на площади 2,5 тысяч га тушат в Забайкалье

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Лесные пожары на площади более 2,5 тыс. га тушат в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.

«17 мая 2020 года на территории Российской Федерации 13 лесных пожаров на площади 2 793 га, в том числе один пожар — на землях лесного фонда на площади 2,5 га в Забайкальском крае», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что остальные пожары действуют в Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Иркутской, Оренбургской, Амурской областях.

Ранее в связи с действием особого противопожарного режима в Тверской области продлили ограничения на посещение лесов и въезд в лесные массивы транспортных средств.

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