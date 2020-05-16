В Крыму с 18 мая возобновят пригородное железнодорожное сообщение

С 18 мая в Крыму возобновляется пригородное железнодорожное движение. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.

«С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются», — заявили там.

На линии выйдут 53 поезда, они будут курсировать на семи маршрутах.

Расписание опубликовано на сайте компании-перевозчика.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что курортный сезон в городе может открыться с 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе улучшится.