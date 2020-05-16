В России за сутки после коронавируса выздоровели 4940 человек
За сутки в России полностью вылечились от коронавируса 4940 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
За весь период вылечились 63 166 человек, подчеркнули там.
Днём ранее сообщалось о выздоровлении 4696 человек.
16 мая заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице после коронавируса выздоровели ещё 1470 человек.
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