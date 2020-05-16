Кадыров утвердил план смягчения ограничений из-за коронавируса в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана смягчения режима ограничений в регионе, который был введён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как он указал на своей странице «ВКонтакте», план состоит из трёх частей.

«Приступаем к реализации первого этапа. Он продлится до 27 мая. Скажу сразу: режим самоизоляции и пропускной режим для населения сохраняется до определённого времени. В полной мере посещать общественные места, торговые центры, проводить массовые мероприятия можно будет, когда приступим к реализации третьего этапа снятия ограничений», — говорится в заявлении.

Глава региона призвал всех жителей Чечни строго придерживаться поэтапного плана, чтобы безболезненно вернуться к обычному ритму жизни.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о смягчении режима самоизоляции в регионе с 16 мая.