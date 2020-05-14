В Ульяновской области с 16 мая смягчат режим самоизоляции

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о смягчении режима самоизоляции в регионе с 16 мая.

«Режим самоизоляции с 16 мая будет носить уже не обязательный, а рекомендательный характер для всех, за исключением лиц группы риска. Напоминаю, что это люди старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Для них самоизоляция остаётся обязательной», — написал Морозов на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что с 16 мая «в обычном режиме заработают стоматологии, начинают приём граждан МФЦ, отменяется запрет на примерку одежды в магазинах, но вводится требование о необходимости обязательного отпаривания одежды после примерки каждым посетителем».

Запрет на работу организаций спорта, отдыха и развлечений сохраняется, кафе, бары, рестораны продолжат работу только навынос и по доставке.

«Согласно указу, сохраняется требование обязательного соблюдения масочно-перчаточного режима. Прежде всего в объектах торговли и в общественном транспорте», — отметил глава региона.

Он добавил, что «новые меры будут действовать до 24 мая, дальнейшее их послабление или ужесточение будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация».

Ранее сообщалось, что в Бурятии частично сняли ограничительные меры, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.