В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

В Москве 16 мая будет проведена очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств города.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Главная задача дезинфекции — предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, — одно из самых эффективных средств профилактики», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков

По его словам, такого рода дезинфекции проводятся в столице каждую неделю, начиная с конца марта. Предстоящая будет уже восьмой по счёету.

Ранее в МЧС России заявили, что в стране более 1,7 тыс. лечебных и образовательных учреждений уже прошли специальную санитарную обработку в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции COVID-19.