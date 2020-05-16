В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

Короткая ссылка
В Москве 16 мая будет проведена очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств города.
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом сообщает РИА Новости.

«Главная задача дезинфекции — предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, — одно из самых эффективных средств профилактики», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков

По его словам, такого рода дезинфекции проводятся в столице каждую неделю, начиная с конца марта. Предстоящая будет уже восьмой по счёету.

Ранее в МЧС России заявили, что в стране более 1,7 тыс. лечебных и образовательных учреждений уже прошли специальную санитарную обработку в целях минимизации распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить