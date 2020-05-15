Скворцова оценила эффективность «Мефлохина» при лечении коронавируса

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о результатах доклинических исследований препарата «Мефлохин» по лечению коронавирусной инфекции.
Скворцова оценила эффективность «Мефлохина» при лечении коронавируса
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Как выяснилось, лекарство полностью подавляет цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр.

Если препарат применять до инфицирования, то действие вируса снижается на 50—75%, отметила Скворцова, что, возможно, позволит использовать его и для профилактики.

«Мы сейчас на базе четырёх наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование «Мефлохина» в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определённые преимущества у больных средней тяжести», — цитирует главу ФМБА РИА Новости.

По её словам, к концу первой недели приёма «Мефлохина» 70% пациентов гарантированно избавляются от вируса, при этом у 26% он вызывает побочные действия.

Ранее Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса.

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