Скворцова оценила эффективность «Мефлохина» при лечении коронавируса
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Как выяснилось, лекарство полностью подавляет цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр.
Если препарат применять до инфицирования, то действие вируса снижается на 50—75%, отметила Скворцова, что, возможно, позволит использовать его и для профилактики.
«Мы сейчас на базе четырёх наших ведущих центров ФМБА проводим клиническое исследование «Мефлохина» в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определённые преимущества у больных средней тяжести», — цитирует главу ФМБА РИА Новости.
По её словам, к концу первой недели приёма «Мефлохина» 70% пациентов гарантированно избавляются от вируса, при этом у 26% он вызывает побочные действия.
Ранее Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса.