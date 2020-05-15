Жительницу Иркутской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

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Жительницу Усолья-Сибирского оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе.
Жительницу Иркутской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, в начале апреля в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление фейковой информации, полицейские обратили внимание на утверждение в соцсетях о том, что у главврача одного из медучреждений подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«В действительности руководящий работник находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов. Как оказалось, автор заведомо ложных данных, не располагая точными подтверждениями и предполагая, что сведения могут быть заведомо недостоверными, выложил их в тематический чат для дальнейшего обсуждения», — цитирует kp.ru заявление ведомства.

Женщина уже принесла извинения. Согласно решению Усольского мирового суда, она должна выплатить штраф.

Ранее сообщалось, что жительницу Омска оштрафовали за фейк о коронавирусе.

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