Жительницу Иркутской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, в начале апреля в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление фейковой информации, полицейские обратили внимание на утверждение в соцсетях о том, что у главврача одного из медучреждений подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
«В действительности руководящий работник находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов. Как оказалось, автор заведомо ложных данных, не располагая точными подтверждениями и предполагая, что сведения могут быть заведомо недостоверными, выложил их в тематический чат для дальнейшего обсуждения», — цитирует kp.ru заявление ведомства.
Женщина уже принесла извинения. Согласно решению Усольского мирового суда, она должна выплатить штраф.
Ранее сообщалось, что жительницу Омска оштрафовали за фейк о коронавирусе.