Жительницу Иркутской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Жительницу Усолья-Сибирского оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе.

Об этом сообщает Newinform.

Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, в начале апреля в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление фейковой информации, полицейские обратили внимание на утверждение в соцсетях о том, что у главврача одного из медучреждений подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«В действительности руководящий работник находился на самоизоляции, строго соблюдал все ограничения и не имел никаких симптомов. Как оказалось, автор заведомо ложных данных, не располагая точными подтверждениями и предполагая, что сведения могут быть заведомо недостоверными, выложил их в тематический чат для дальнейшего обсуждения», — цитирует kp.ru заявление ведомства.

Женщина уже принесла извинения. Согласно решению Усольского мирового суда, она должна выплатить штраф.

Ранее сообщалось, что жительницу Омска оштрафовали за фейк о коронавирусе.