В Свердловской области поместили на карантин в обсерватор 58 пациентов с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на заместителя губернатора Павла Крекова.
В настоящее время пациенты проходят профилактическое лечение. В случае ухудшения самочувствия они будут госпитализированы.
«Перевoд бессимптомных пациентoв позволит разгрузить кoйки», — отметил Креков.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Сочи оштрафовали жительницу Ленобласти, самовольно покидавшую обсерватор.