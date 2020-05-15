В Свердловской области поместили на карантин в обсерватор 58 пациентов с COVID-19

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В Свердловской области поместили на карантин в обсерватор 58 пациентов с коронавирусом, у которых нет явных симптомов заболевания.
В Свердловской области поместили на карантин в обсерватор 58 пациентов с COVID-19
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на заместителя губернатора Павла Крекова.

В настоящее время пациенты проходят профилактическое лечение. В случае ухудшения самочувствия они будут госпитализированы.

«Перевoд бессимптомных пациентoв позволит разгрузить кoйки», — отметил Креков.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Сочи оштрафовали жительницу Ленобласти, самовольно покидавшую обсерватор.

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