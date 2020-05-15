Полиция убедила разойтись протестующих на рынке «Фуд Сити» в Москве

Полиция уговорила разойтись протестующих, собравшихся на парковке у рынка «Фуд Сити» на юго-западе Москвы из-за конфликта по поводу стоимости аренды. Об этом RT сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Там отметили, что в первой половине дня в полицию поступило сообщение о скоплении граждан рядом со зданием торговой организации.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор», — сказал собеседник.

По его словам, полицейские призвали собравшихся к соблюдению общественного порядка, позднее граждане разошлись, пострадавших нет.

Ранее в соцсетях распространилось видео с акцией протеста возле продуктового центра.