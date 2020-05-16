В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Франции

В рамках проекта RT #ПочтаПобеды из Франции пришло письмо блокаднице Зое Романенко.

«Я только что с большими эмоциями посмотрела ваше видео на RT France. Я узнала о трагедии блокады Ленинграда в конце 1990 года, после обеда, по радио, вернувшись из школы. Я услышала много свидетельств и с удивлением констатировала, что мы во Франции очень мало об этом говорим и пишем в книгах по истории», — признаётся Элизабет Триди.

По её словам, она прочитала множество книг на эту тему и у неё возникло другое представление о войне.

Триди рассказала, что дважды была в России — в 2005 году в Москве и Санкт-Петербурге и в 2017 году в Сибири, на Байкале.

«Вы кажетесь такой безмятежной на этом видео. Смотрите ли вы по-другому на мелкие ежедневные проблемы? Столько перестрадав, будучи совершенно беспомощной, в ужасных обстоятельствах, видя смерть близких людей, как наслаждаться каждым мгновением жизни?» — обращается Триди к Романенко.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.

Когда началась Великая Отечественная война, Зое Павловне Романенко было 16 лет.

Под Ленинградом она пережила самую страшную блокадную зиму. Отец умер от голода у неё на руках. Следом за ним скончались мама и бабушка.

Романенко прошла курсы Красного Креста, работала медсестрой в военно-полевом госпитале.

Победу она встретила в Германии.