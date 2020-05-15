В Госдуме оценили предложение ввести новое пособие для граждан из-за пандемии

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение Национального родительского комитета ввести в России специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.

«Я думаю, что это объективное предложение для нуждающихся семей — выделять дополнительную помощь», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, если нет особых требований к маскам, то есть они не установлены тем или иным регионом, то, вероятно, их можно шить самостоятельно или покупать многоразовую.

«Если же это запрещено, тогда да, те регионы, которые вводят такой режим, должны подумать и выделить из бюджета соответствующие средства для особо нуждающихся граждан, не имеющих возможности приобретать средства защиты», — сказала Бессараб.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Национального родительского комитета.