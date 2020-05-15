Минобрнауки прокомментировало сообщения о домогательствах в МГУ

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Минобрнауки России осведомлено о письме студентов МГУ о домогательствах со стороны преподавателей вуза и считает это недопустимым, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минобрнауки прокомментировало сообщения о домогательствах в МГУ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Министерству известно о появлении открытого письма студентов МГУ. Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации университета и системы образования в целом.

При этом министерство призвало разбираться в каждой конкретной ситуации.

Ранее студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений в университетской среде.

Авторы попросили обратить особое внимание на проблему руководство филологического факультета, «ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма».

После этого профессор кафедры русского языка филфака Сергей Князев сообщил об уходе из университета, подтвердив, что у него были отношения с учащимися.

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