Онищенко призвал безоговорочно исполнять требования безопасного поведения во время пандемии

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Онищенко призвал безоговорочно исполнять требования безопасного поведения во время пандемии
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Всё зависит от нас. Если мы все сейчас 100%-но, безоговорочно, самым тщательным образом будем исполнять все требования безопасного поведения, всё закончится достаточно скоро», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, если снять маски, начать толпиться в метро и целоваться в троллейбусах, то возникнет риск вернуть всё обратно.

Как отметил Онищенко, лето может изменить ситуацию в лучшую сторону, поскольку для острых респираторных заболеваний характерно то, что они не любят солнце.

«Светило наше играет тотальную положительную роль, летом быстрее убивается вирус во внешней среде, он ослабевает, а значит, большее количество людей перенесёт это заболевание в лёгкой или даже бессимптомной форме», — пояснил он.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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