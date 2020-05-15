Опрос: 41% россиян выступают за продолжение работы удалённо

Опрос показал, что 41% россиян хотели бы продолжить работать из дома после того, как будет снят режим самоизоляции.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования, проведённого компанией TelecomDaily.

При этом треть опрошенных предпочли бы вернуться к своему привычному режиму работы.

К главным преимуществам работы из дома респонденты отнесли возможность сэкономить время на дорогу до офиса (80%) и на подготовку к выходу на улицу (55%).

Чуть менее половины респондентов (47%) отметили гибкость рабочего графика.

Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.