Опрос: 41% россиян выступают за продолжение работы удалённо

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Опрос показал, что 41% россиян хотели бы продолжить работать из дома после того, как будет снят режим самоизоляции.
Опрос: 41% россиян выступают за продолжение работы удалённо
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования, проведённого компанией TelecomDaily.

При этом треть опрошенных предпочли бы вернуться к своему привычному режиму работы.

К главным преимуществам работы из дома респонденты отнесли возможность сэкономить время на дорогу до офиса (80%) и на подготовку к выходу на улицу (55%).

Чуть менее половины респондентов (47%) отметили гибкость рабочего графика.

Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.

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