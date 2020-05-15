Опрос: 41% россиян выступают за продолжение работы удалённо
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования, проведённого компанией TelecomDaily.
При этом треть опрошенных предпочли бы вернуться к своему привычному режиму работы.
К главным преимуществам работы из дома респонденты отнесли возможность сэкономить время на дорогу до офиса (80%) и на подготовку к выходу на улицу (55%).
Чуть менее половины респондентов (47%) отметили гибкость рабочего графика.
Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.