В Подмосковье отменили оплату взносов на капремонт до июля

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский заявил, что в регионе отменили оплату всех взносов на капитальный ремонт, включая долги, до июля.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Обращаю внимание жителей, что в платёжных документах за апрель могли быть доначисления только в случае имеющейся задолженности у собственника в период до 1 апреля этого года, в том числе доначисления за предыдущие периоды», — отметил он.

Отмечается, что в июле начисления взносов будут возобновлены.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН прокомментировал предложение Минстроя снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в доходе семьи с 22 до 15%.