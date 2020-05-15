Скворцова рассказала о среднем инкубационном периоде коронавируса
- РИА Новости
«В среднем около пяти дней. Пять — пять с половиной дней инкубационный период, а не один-два дня, как при других острых респираторных вирусах», — уточнила Скворцова.
Также глава ФМБА заявила, что в числе заболевших коронавирусной инфекцией больше всего людей со II группой крови.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.