Скворцова рассказала о среднем инкубационном периоде коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет около пяти — пяти с половиной дней. Об этом информирует ТАСС.

«В среднем около пяти дней. Пять — пять с половиной дней инкубационный период, а не один-два дня, как при других острых респираторных вирусах», — уточнила Скворцова.

Также глава ФМБА заявила, что в числе заболевших коронавирусной инфекцией больше всего людей со II группой крови.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.