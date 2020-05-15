Скворцова оценила повторную госпитализацию с коронавирусом в Бурятии

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова прокомментировала первый случай повторной госпитализации с коронавирусом одного и того же человека, зафиксированный в Бурятии.
Скворцова оценила повторную госпитализацию с коронавирусом в Бурятии
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«Нужно сказать, сколь долго продолжается носительство вируса в организме человека — это до конца не изучено. И этим занимаются сейчас учёные разных стран мира. Дело в том, что неопределение вируса в полости носа и в ротоглотке ещё не значит, что нет длительного персистирования вируса», — сказала Скворцова.

По её словам, описаны случаи в разных странах, когда после выздоровления и двух отрицательных результатов теста через какое-то время на фоне переохлаждения или стресса заболевание развивалось вновь и появлялась положительная проба на вирус.

«Это может быть по двум причинам — либо это вторичная инфекция, либо это носительство с реактивацией имеющегося в организме вируса», — отметила Скворцова.

Как подчеркнула руководитель ФМБА, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проводить популяционное исследование.

Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова рассказала о повторной госпитализации женщины, которая переболела COVID-19.

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