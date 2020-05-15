В Перми суд продлил срок ареста управляющему мини-отелем «Карамель»

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Ленинский районный суд Перми принял решение продлить срок содержания под стражей управляющему мини-отелем «Карамель» Сергею Щербакову до 20 июля 2020 года.
В Перми суд продлил срок ареста управляющему мини-отелем «Карамель»
  • © Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Как передаёт Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда, 33-летнего бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу Совфеда запретить размещение хостелов в подвалах из-за трагедии в Перми.

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