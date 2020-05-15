В Башкирии оценили идею производства материала для защитных костюмов
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- РИА Новости
Как сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу главы Башкирии, об этой инициативе заявил гендиректор компании по разработке автоматизированных комплексов «Уральские роботы» Алексей Корнилов.
По мнению Радия Хабирова, актуальность проекта очевидна, поэтому его было решено внести в перечень приоритетных.
Власти республики намерены выделить земельный участок и предоставить льготное финансирование из Фонда развития промышленности.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с обеспечением медицинских работников защитными костюмами в условиях пандемии коронавируса.
ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе запустили бесплатное мобильное приложение «Стоп коронавирус» для информирования жителей о способах защиты от инфекции.