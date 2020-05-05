Мантуров сообщил о ситуации с защитными костюмами в России

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с обеспечением медицинских работников защитными костюмами в условиях пандемии коронавируса. 
Мантуров сообщил о ситуации с защитными костюмами в России
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, 7 апреля Мантуров заявлял, что дефицит защитных костюмов в российских регионах достигал 300 тыс. единиц. 

Во вторник, 5 мая, он ответил на вопрос, как за месяц изменилась ситуация с дефицитом защитных костюмов. 

По его словам, сегодняшний объём потребления обеспечивается «поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа». 

«С учётом того, что мы закупаем импортные костюмы, недостатка костюмов в первую очередь для медицинских работников... те заявки, которые мы получаем, они полностью удовлетворяются», — сказал он.

Ранее Мантуров заявил, что российские предприятия справились с наращиванием производства медицинских масок за два месяца.

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