Мантуров сообщил о ситуации с защитными костюмами в России
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, 7 апреля Мантуров заявлял, что дефицит защитных костюмов в российских регионах достигал 300 тыс. единиц.
Во вторник, 5 мая, он ответил на вопрос, как за месяц изменилась ситуация с дефицитом защитных костюмов.
По его словам, сегодняшний объём потребления обеспечивается «поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа».
«С учётом того, что мы закупаем импортные костюмы, недостатка костюмов в первую очередь для медицинских работников... те заявки, которые мы получаем, они полностью удовлетворяются», — сказал он.
Ранее Мантуров заявил, что российские предприятия справились с наращиванием производства медицинских масок за два месяца.