Мантуров сообщил о ситуации с защитными костюмами в России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с обеспечением медицинских работников защитными костюмами в условиях пандемии коронавируса.

Как передаёт РИА Новости, 7 апреля Мантуров заявлял, что дефицит защитных костюмов в российских регионах достигал 300 тыс. единиц.

Во вторник, 5 мая, он ответил на вопрос, как за месяц изменилась ситуация с дефицитом защитных костюмов.

По его словам, сегодняшний объём потребления обеспечивается «поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа».

«С учётом того, что мы закупаем импортные костюмы, недостатка костюмов в первую очередь для медицинских работников... те заявки, которые мы получаем, они полностью удовлетворяются», — сказал он.

Ранее Мантуров заявил, что российские предприятия справились с наращиванием производства медицинских масок за два месяца.