В Союзе потребителей России прокомментировали ситуацию с работой магазинов в условиях масочного режима

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал ситуацию с работой магазинов в условиях масочного режима.
В Союзе потребителей России прокомментировали ситуацию с работой магазинов в условиях масочного режима
  • Reuters

«Магазины могут отказать на кассе. Но если кто-то пойдёт в суд, он его выиграет. И я не могу представить себе магазин, который откажется от наших денег за товары», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, сотрудник магазина не может задержать покупателя, но может вызвать полицию.

«Если посетитель без маски захочет стоять и ждать, когда придёт полицейский и оформит штраф, — тогда да, конечно. Но его никто не может силой удерживать», — сказал Шелищ.

Как считает эксперт, необходимо убедить граждан в необходимости ношения маски. Он также полагает, что было бы логичнее выдавать маски на входе в магазин, причём безвозмездно.

Ранее сообщалось, что Минпромторг совместно с представителями торговых сетей разработал методические рекомендации по организации соблюдения масочного режима в магазинах.

Как сообщало ФАН, депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.

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